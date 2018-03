Corée du Sud : des robots recrutent désormais des êtres humains

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Léger bémol, certains en Corée du Sud évoque tout de même le malaise des candidats interviewés par des robots. L'expérience est 'pénible et pas naturelle'", relève d'ailleurs le quotidien sud-coréen Joongang Ilbo.

La pratique n'est d'ailleurs pas réservée à la Corée. Le géant Unilever fait aussi appel à ce genre d'IA pour sa première étape de recrutement. Un brin "flippant" ? Pas vraiment à en croire les défenseurs de cette méthode, qui listent plusieurs avantages. D'abord, les entreprises pourraient faire de fortes économies, l'intelligence artificielle étant capable d'analyser en quelques heures des milliers de CV et de lettres de motivation. Par ailleurs, les robots ne pratiqueraient pas la discrimination et encourageraient ainsi la diversité.

"Le candidat est face à son écran, il répond à des questions, joue à des jeux, tandis que le robot analyse ses réponses, la tonalité de sa voix, et même ses expressions faciales" écrit le site Internet de la radio.

RFI évoque également la startup sud-coréenne Midas IT qui a "justement présenté début mars un système d’entretien d’embauche mené par un ordinateur.

Révolutionnaire ou inquiétant ? En Corée du Sud, les entreprises peuvent désormais recruter le personnel par l'intermédiaire de robots. La tendance aurait même le vent en poupe au Pays du matin calme. D'après un reportage de RFI , l'entreprise sud-coréenne Lotte serait en train de recruter 800 employés en ce mois de mars. Pour ce faire, elle a recours à une intelligence artificielle qui analyse curriculum vitae et autres lettres de motivation envoyés par les candidats.

