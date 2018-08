Des corbeaux éboueurs dressés pour ramasser des mégots

Les spectacles du Puy du Fou sont extraordinaires. L'ambiance empreinte d'histoire est souvent décrite comme étonnante. Le succès économique du parc de Vendée impressionne le monde entier. Et même leurs services d'hygiène sont tout à fait atypiques et remarquables.

Depuis quelques temps, les mégots et autres petits déchets qui trainent dans le parc sont en effet ramassés par... des corbeaux. Six corbeaux ont ainsi été dressés par un des spécialistes du parc pour se saisir des mégots et papiers sales, les mettre dans une boite et recevoir par un mécanisme astucieux une délicieuse croquette en récompense. Nicolas de Villiers (fils de Philippe de Villiers et directeur du parc) a vanté la productivité de ces techniciens de surface ailés : en 3/4 d'heures, ils rempliraient un seau entier !

Le directeur voit dans ce succès "une belle leçon" donnée par la nature aux hommes, comme dans une "fable de la Fontaine revisitée".

La question désormais : Anne Hidalgo saura-t-elle faire de même avec les pigeons parisiens ? Ou Jean-Claude Gaudin avec les mouettes du Vieux port ?