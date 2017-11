De conseiller d'Emmanuel Macron à auteur de série TV

Quentin Lafay, un temps plume du candidat Macron puis conseiller du président en charge des questions d’éducation, de jeunesse et de prospective va quitter ses fonctions pour s'exporter aux Etats-Unis comme nous l'apprend Paris Match. Le jeune homme (28 ans) va s'attaquer à l'écriture d'un scénario pour une série politique. Il se confie à l'hebdomadaire : "Je rejoins en janvier un studio de création à Los Angeles. Ils m’ont commandé une série internationale que je coécrirai avec des auteurs américains ".

Toujours selon l'hebdomadaire, la jeune pousse s'est faite repérer par le producteur grâce à son premier roman "La place forte" publié en avril. Dans ce livre, le protagoniste est un ministre des Finances quittant le pouvoir seulement six jours après sa nomination. De quoi s'inspirer pour la suite ?

Parcours hors norme

A seulement 28 ans, Quentin Lafay a déjà un parcours hors-norme, à l'image d'Emmanuel Macron. Il sera décrit par Libération dans un portrait qui lui est consacré en avril comme un "macroniste surdoué, quasi-trentenaire surdiplômé et propre sur lui, d’une précocité effarante voire effrayante".

Des études à science-po dans un premier temps, puis deux masters, le premier en politique publique et développement qu'il ne terminera pas et un deuxième en sociologie à l'EHESS. A la fin de ses études, il rejoint seulement deux mois après la victoire de François Hollande le cabinet de Marisol Touraine avant de rejoindre Bercy où il collaborera avec le futur président. Après la démission d'Emmanuel Macron, le jeune homme le suivra et deviendra sa plume pendant la campagne présidentielle de 2017. La suite de l'histoire, vous la connaissez déjà.