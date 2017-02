Depuis 2011, un spa de la commune de Whitehorse, dans le Yukon (Canada), organise un concours de…cheveux gelés ! Les règles du jeu sont simples, avoir la coiffure glacée la plus surprenante. Pour cela, les candidats doivent d'abord se baigner dans une source d’eau chaude, puis sortir la tête de l’eau alors qu’il y fait entre -15 et -30 °C et attendre 60 secondes que les cheveux, barbes et autres poils du torse se figent. Ensuite, il faut juste poser devant un appareil photo. Les juges du spa décident alors à qui décerner les prix.

A la clé : 750 dollars pour celui qui remportera la première place, 200 dollars pour le second et 100 dollars pour le troisième. En plus, chacun a le droit à un Pass plus ou moins d’accès au spa ! L’hiver venu, les clients participent donc avec plaisir à ce concours insolite et se prennent volontiers au jeu des cheveux gelés les plus improbables.