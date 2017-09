Comment les réseaux sociaux ont permis d'établir le lien entre la météo et l'humeur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Équipe de France: avec Kurzawa, Sissoko et Payet, sans Fekir

Belgique Les véhicules les plus polluants seront bannis de Bruxelles à partir de l'an prochain

En savoir plus

Il s'agissait de vérifier l'impact du temps dans les messages. Et sans surprises, le mauvais temps (températures froides, canicules, pluie…) a un impact considérable sur l'humeur. Pire, le gel entraine autant d'expressions négatives que le terrorisme ou les catastrophes naturelles.

Ainsi, ils ont analysé environ 3,5 milliards de posts Twitter et Facebook d'utilisateurs américains, publiés entre 2009 et 2016.

C'est bien connu, la pluie déprime, le soleil ravit. Encore fallait-il démontrer ce qui semble être une évidence pour beaucoup. Des chercheurs de la Stanford University se sont attelés à démontrer le lien qu'il existe entre la météo et l'humeur des gens. Pour cela, ils ont simplement utilisé les réseaux sociaux et les quantités phénoménales de données qui en ressortent.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres