Comment Mercedes veut protéger l’ouïe de ses passagers grâce au "son rose"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

15h55 - Vins et spiritueux: nouveau record pour les exportations françaises

Biathlon: Martin Fourcade et le relais mixte 2e mondiaux derrière l'Allemagne

Voilée et designer de grandes marques, elle rêve d'une autre mode

Biathlon: Martin Fourcade et le relais mixte 2e mondiaux derrière l'Allemagne

Les constructeurs automobiles s'épanchent peu là-dessus mais le son peut même monter jusqu'à 165 décibels lors du déploiement de l'airbag. 17% des personnes ayant été exposé à l'ouverture d'un airbag souffriraient d'ailleurs de lésions permanentes à l'oreille, rapporte le site Spectrum . L'entreprise travaille encore sur le projet et doit compiler certaines données avant de mettre cette technologie en place dans ses véhicules.

Il faut savoir que si le son rose se chiffre à environ 80 décibels, celui d'un accident de voiture, entre vitres brisées et métal qui se tordent, atteint 145 décibels.

Toujours plus loin dans la sécurité. Alors que les constructeurs automobiles redoublent d'ingéniosité pour tenter de réduire les accidents de la route, Mercedes-Benz prépare depuis quelques temps un dispositif novateur : faire en sorte que vos oreilles soient protégées en cas d'accident. Le système imaginé par l'entreprise allemande prévoit en cas de crash imminent de produire un son appelé le "son rose".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres