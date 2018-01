Comment 10% du trafic Internet mondial serait sécurisé par... des lampes à lave

Vous êtes-vous déjà demandés comment vos données étaient sécurisées lorsque vous surfez sur la toile géante d'Internet ? On imagine sans peine des kilomètres d'entrepôt bardées de machines ultra sophistiquées gérées par des ingénieurs sortis des meilleures formations de la Silicon Valley. Pourtant… Cloudflare est une entreprise qui gère et sécurise des millions de noms de domaine de sites Web, notamment Uber ou FitBit. Soit entre 6 à 10% du trafic Internet au total.

Récemment, la société a indiqué son secret pour "cadenasser" Internet : les lampes à lave.

Ces dernières trônent d'ailleurs à l'entrée du siège, à San Francisco. Pour comprendre le raisonnement, il faut savoir que le décryptage est normalement constitué d'algorithmes traditionnels qui génèrent des codes sécurisant l'accès aux données privées et qui utilisent en général une base de calcul. Mais cette dernière est parfois prévisible, permettant aux hackers de s'infiltrer.

Cloudflare a donc décidé de se baser sur l'imprévisibilité de l'évolution des formes de lampes à laves. Ces dernières ne suivent en effet aucune logique lorsqu'il s'agit de créer des formes : la chaleur de l'ampoule placée dans sa base fait fondre la cire, qui va flotter dans du liquide. En combinant physique et informatique - et grâce à une caméra qui filme le fameux mur de lampes du siège, enregistrant les images qui sont alors transformées en "un flux de bits aléatoires et imprévisible"- Cloudflare a créé une clé de chiffrage totalement aléatoire.