Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside la signature d'un mémorandum d'entente entre la CCNUCC et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement Dernière Heure

F1: Toro Rosso conserve Gasly et Hartley en 2018

En 2014, il a aussi obtenu un Molière du meilleur comédien d'un spectacle de théâtre privé pour Le Père de Florian Zeller. Celui qui est également apparu au cinéma dans une vingtaine de films devait à sa formation de danseur une exceptionnelle présence sur scène et une agilité qui ne l'aura quitté que dans les toutes dernières années.

Après 65 ans de carrière dont un quart à la Comédie-Française, il disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion". "Je ne vis que pour le théâtre", déclarait-il en 2016 sur le plateau de France 2. Il a reçu à deux reprises un Molière du meilleur comédien, pour ses rôles dans Le Bel Air de Londres en 1999 et dans Le Gardien en 2007.

"La mort, je n’y pense jamais", avait-il confié au Parisien - Aujourd’hui en France, l’an dernier. Ce jeudi 16 novembre, le comédien Robert Hirsch s'est éteint à l'âge de 92 ans, selon le producteur de ses pièces, Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal. Figure du théâtre français, il était hospitalisé depuis 48 heures après une chute à son domicile et son cœur "fragile, a probablement lâché", a indiqué Jeoffrey Bourdenet, comédien et metteur en scène, qui était à ses côtés.

