Un cocktail de vitamines B contre la pollution ?

A défaut de villes sans pollution, un petit cocktail de vitamines s'impose pour les urbains. C'est en tout cas le résultat d'une étude de l'université de Columbia (Etats-Unis), publiée dans la revue spécialisée Scientific Reports. Selon les chercheurs, un cocktail de vitamines B (en l'occurrence 50mg de B6, 2,5 mg de B9 et 1mg de B1) pendant 4 semaines permettrait de réduire drastiquement les effets de la pollution et notamment des particules fines sur le système immunitaire et cardiovasculaire.

"Nos travaux ont montré qu'une exposition de deux heures aux particules fines avait des effets physiologiques substantiels sur la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et la numération des globules blancs", explique Andrea Baccarelli à l'AFP.

Pour autant, l'étude précise que les enfants et les personnes fragiles ne doivent pas se contenter de ces vitamines. De la même façon, certaines métropoles, notamment en Asie, sont bien trop polluées pour résister à cette protection, bien dérisoire à Pékin ou Shanghai.