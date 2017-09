Closer condamné à une très lourde amende pour avoir publié des photos de la Duchesse Kate seins nus

Ce sont presque 150.000 euros que vont devoir débourser les coupables – en l'occurrence la directrice de la rédaction et le directeur de la publication de Closer. Soit 45.000 euros, la peine maximale requise, et 50.000 euros de dommages et intérêts pour la duchesse et le duc de Cambridge. Pour rappel, Closer s'était autorisé la publication d'images volées montrant Kade Middleton seins nus pendant des vacances. Le procédé avait profondément choqué Kensington Palace. L'honneur de la famille royale, qui s'apprête à s'agrandir, est donc sauf !