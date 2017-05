Clémentine de Koh-Lanta : "Ça fait bizarre de se faire détester par toute la France"

Chaque année, les internautes se choisissent une tête de turc dans l'émission Koh-Lanta : un candidat qui les agace particulièrement et qui accumule les critiques. Pour cette saison tournée au Cambodge, après le colérique Yves, c'est Clémentine qui en fait les frais. Toujours à se plaindre, l'entraîneuse de badminton est accusée d'avoir manigancé pour faire éliminer Yassin, puis d'avoir trahi Sandro. "Sandro, t'es bête ou quoi ? Ecoute, il faut que je te dise quelque chose : je t'ai complètement berné aujourd'hui.

(...) T'es passé de l'image de quelqu'un que j'appréciais beaucoup à quelqu'un que d'un coup je ne pouvais plus encadrer", avait-elle lancé la semaine dernière.

Comment la jeune femme vit-elle ces critiques ? Elle a déclaré à Télé Star : "Les premiers commentaires m'ont fait mal. Ils n'ont pas que s'amplifier depuis le départ organisé de Yassin. On s'y habitue. Clairement, ça me rend plus forte. J'accepte complètement qu'on puisse me voir comme ça. Ce qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis une crème - elle la raconte sur son compte Instagram, ndlr- et une personne correcte, continue-t-elle. Mais c'est clair que ça fait bizarre de se faire détester par toute la France !"

La candidate explique que "c'est la faim et le manque de sommeil" qui l'ont "aigrie" dans Koh-Lanta. Mais que le montage de l'émission peut aussi influer la perception des téléspectateurs. La semaine dernière, elle expliquait à Télé Loisirs : "En regardant mon visage, on sait ce que je ressens. La production adore mon personnage rien que pour ça ! On voit tellement ma colère facilement, on voit quand je "chouine" et quand je râle. Me faire passer à la télé pour la nana qui ne fait que râler, c'est juste un régal pour eux ! Je le savais et je sais comme je suis. J'assume complètement mon personnage. Pourtant dans la vie, je suis aussi quelqu'un de jovial, qui bouffe la vie à pleines dents... Ça me fait un peu de peine de ne voir que ce côté-là de moi."