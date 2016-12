Claude Gensac est morte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Obama et Abe rendent hommage aux victimes de Pearl Harbor

Obama et Abe rendent hommage aux victimes de Pearl Harbor

Obama et Abe rendent hommage aux victimes de Pearl Harbor

Obama et Abe rendent hommage aux victimes de Pearl Harbor – Le Figaro

En savoir plus

Elle était encore à l’affiche de Baden Baden de Rachel Lang en 2016. Elle l’était également en 2013 dans Elle s’en va d’Emmanuel Bercot aux côtés de Catherine Deneuve et dans Lulu femme nue de Solveig Anspach.

Claude Gensac a été dix fois la femme de Louis de Funes sur les écrans, la fameuse « ma biche », mais elle avait une longue filmographie pour elle avec plus d’une centaine de rôles. Elle est morte dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi, selon les informations données par son fils à l’AFP.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres