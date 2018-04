Claude Chirac a donné des vêtements de son père à des réfugiés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

16h10 SNCF: plusieurs caisses de grève, mais des modalités et objectifs différents AFP

Au procès de la filière jihadiste de Lunel, une relaxe et jusqu'à sept ans de prison

Le chef de l'Etat se rendra à Berlin le 19 avril pour rencontrer la chancelière allemande et échanger sur les grands chantiers européens. 15h39

Au procès de la filière jihadiste de Lunel, une relaxe et jusqu'à sept ans de prison

Au procès de la filière jihadiste de Lunel, une relaxe et jusqu'à sept ans de prison

En savoir plus

Selon Yann Arthus-Bertrand, Sœur Marie-Jo et des bénévoles ont donc vu arriver "une voiture officielle avec cocarde tricolore." Claude Chirac était au volant du véhicule. Elle est venue apporter "des pulls-overs et des costumes de Jacques Chirac. Symboliquement je trouve ça magnifique de savoir que les vêtements d'un président sont portés par des réfugiés de la porte de la Chapelle".

Claude Chirac a fait preuve d'un geste généreux, selon des informations de Ouest-France. La fille de l'ancien président de la République entre 1995 et 2007 a donné une quantité importante de vêtements ayant appartenu à son père auprès d'une association engagée dans l'accueil des réfugiés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres