Clash sur Twitter entre Pierre Ménès et Martin Fourcade

Ces propos n'ont pas échappé au principal intéressé. Sur son compte Twitter, le biathlète a donc taclé le journaliste. "Documenté, pertinent et plein d'entrain. Le meilleur du journalisme et de Pierre Ménès", a-t-il écrit, avant d’envoyer un selfie comme preuve qu'il était bien l'auteur de ce message. Rapidement de nombreuses personnalités comme le commentateur du rugby sur France Télévisions, Matthieu Lartot, ont pris la défense du sportif.

Et puis, encore heureux qu'il gagne des médailles, il y a cinquante épreuves dans cette discipline [en réalité cinq pour les hommes, cinq pour les femmes et un relais mixte, NDLR]".

Dans son édito sur le site de CNews Matin, le journaliste sportif Pierre Ménès s'en est pris ce vendredi 23 février aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. "Je concède bien volontiers que je me désintéresse de ces JO avec une force invraisemblable", a-t-il déclaré, avant de citer le quintuple médaillé d'or, Martin Fourcade. "C'est formidable ce qu'il réalise. Il a évidemment tout mon respect", a-t-il indiqué. Et d’ajouter : "Mais s'il n'était pas Français, qui s'intéresserait franchement au biathlon, à part trois anciens chasseurs alpins ?

