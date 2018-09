Clash avec Eric Zemmour : Hapsatou Sy dévoile les images coupées au montage, Thierry Ardisson tente d'éteindre l'incendie

Note de la rédaction : la vidéo inédite dévoilée par Hapsatou Sy est à retrouver à cette adresse

La présence d'Eric Zemmour, à l'occasion de la sortie de son ouvrage "Destin français", sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson "Les Terriens du dimanche" sur C8 a déclenché une vive polémique entre le journaliste et la chroniqueuse Hapsatou Sy. Lors d'un échange sur les prénoms des Saints Chrétiens du calendrier, à l'occasion de l'évocation sur le plateau d'un précédent contentieux entre Eric Zemmour et Rachida Dati, l'essayiste a critiqué le prénom d'Hapsatou Sy.

Une séquence encore plus virulente a été coupée au montage.

Dans ces nouvelles images Eric Zemmour tient d'autres propos violents sur le prénom d'Hapsatou Sy :

"C’est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n’est pas une terre vierge, c’est une terre avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l’histoire de la France".

Thierry Ardisson, sur les images, est hilare lorsqu’Eric Zemmour indique qu’il préférerait qu’Hapsatou Sy s’appelle "Corinne".

A la suite de la diffusion de l'émission ce dimanche, Hapsatou Sy a menacé de quitter l'émission face à la violence de la séquence et de son échange avec Eric Zemmour. Elle s'est montrée étonnée également de l'attitude de Thierry Ardisson à son égard depuis l'enregistrement de l'émission.

Thierry Ardisson a tenu à revenir sur cette polémique. Il était invité ce mardi 18 septembre sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNEWS. L'animateur a donc regretté la réaction d'Hapsatou Sy.

Thierry Ardisson a rappelé que le service juridique de C8 avait demandé à couper la séquence.

"Je comprends l'émotion d'Hapsatou. Je comprends très bien ce qu'elle a vécu. Je suis très désolé de cette histoire. Hapsatou a été appelée cinquante fois pendant le week-end par le patron de C8, par mon coproducteur et elle n'a pas décroché son téléphone. Tout le monde l'a appelée, elle ne répond pas. Au contraire, elle s'étale sur Twitter pour faire un "bad buzz" qui est complètement nul et je ne suis effectivement pas très heureux".

L'avenir d'Hapsatou Sy est donc incertain dans l'émission de C8, "Les Terriens du dimanche". La chroniqueuse avait en effet indiqué son intention de porter plainte et de quitter l'émission.

L'animateur a indiqué qu'elle avait "un devoir de réserve". Son contrat "précise que tout ce qui se passe doit être confidentiel. Elle a signé ce contrat. Et elle se répand sur Twitter je ne sais pas pourquoi".

"Si elle revient dans un bon esprit, je souhaite qu'elle revienne. Mais si elle revient pour nous faire des scènes comme ça tous les jeudis soirs, je ne souhaite pas qu'elle revienne." L'émission est enregistrée le jeudi et diffusée le dimanche sur C8.

Thierry Ardisson a assumé le choix d'avoir invité l'auteur du "Suicide français" :

"Eric Zemmour, ce n'est pas n'importe qui, son livre s'est vendu à 500.000 exemplaire et je ne vois pas pourquoi je ne l'inviterais pas."

Thierry Ardisson a également dévoilé sa générosité envers Hapsatou Sy, qui aurait été confrontée récemment à des problèmes financiers pour ses impôts.

"Si elle ne revient pas dans l'émission, elle ne revient pas. Ce qui prouve en plus notre bonne volonté c'est comme elle a pas mal de problèmes d'argent, on lui a avancé six émissions. Voilà ! On est tellement méchants que quand quelqu'un nous dit "J'arrive pas à payer mes impôts", on lui avance six émissions. Je ne connais pas beaucoup de productions qui font ça à Paris".

Espérons donc pour l'avenir de l'émission "Les Terriens du dimanche" que Thierry Ardisson et Hapsatou Sy pourront se réconcilier pour la prochaine émission dont le tournage est normalement prévu ce jeudi. Natacha Polony, présente aussi dimanche dernier sur le plateau comme chroniqueuse régulière, a également été très violemment attaquée par Eric Zemmour.

Très étonnée... je travaille avec Thierry depuis plus d’un an. Il me connaît et connaît mon numéro... je suis très affectée par son silence depuis jeudi et ce communiqué, et j’en prends acte. Mais bon, pas grave. Ce n’est rien face à la violence de ce que je vis. pic.twitter.com/6LE2qzA5CU — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 17 septembre 2018

Mr Zemmour niait encore ce matin ses propos ? J’ai une grande partie des images. CORINNE vous salue. #liberte, égalité, fraternité, voilà ce que la France m’a appris. Vive la République et vive la France. — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 17 septembre 2018