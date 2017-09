Une cité antique fondée par Alexandre le Grand redécouverte... grâce au conflit en Irak

Elle a été perdue durant 2000 ans dans les sables du désert et de l’histoire. Alors qu’il poursuivait sa guerre contre les Perses, l'empereur Alexandre le Grand a fondé il y a deux millénaires, dans le nord de l’Irak, non loin de la frontière avec l’Iran, la ville fortifiée de Qalatga Darband. Cette colonie serait devenue un carrefour de commerce important, notamment dans le négoce du vin. Une ville fondée lors d’une guerre et redécouverte en temps de guerre également.

Comme le rapporte un article du Times, les archéologues du British Museum viennent tout juste d'estimer sa localisation en retombant sur des photographies de satellites espions, prises par le gouvernement américain dans un but militaire en 1960.

Les clichés n’ont été divulgués publiquement qu’en 1996… A l’aide d’un drone équipé de caméra, les scientifiques ont pu survoler et quadriller la zone dans ses moindres recoin, afin de localier la cité antique. Fondations, statues, pièces de monnaie : e site fourmille de détails…mais garde ses mystères. Les chercheurs s’interrogent encore sur sa date de création exacte et les raisons de sa disparition.