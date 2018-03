Cirque du soleil : un acrobate français meurt après une chute

L'acrobatie n'est jamais anodine. Le drame, qui a touché le célèbre Cirque du soleil, est venu le rappeler. Yann Arnaud, un acrobate français de 38 ans qui officiait dans le groupe depuis 15 ans, a chuté dans un numéro de sangles aériennes, lors d'une représentation à Tampa, en Floride, le 17 mars dernier. Transporté à l'hôpital, il a finalement succombé à ses blessures.

"La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie", a expliqué dans un communiqué Daniel Lamarre, président du groupe.

"Nous recueillons actuellement toutes les informations relatives à cet événement tragique. Nous offrons notre pleine collaboration aux autorités, alors qu'elles se penchent sur les circonstances de cet accident."

Le Cirque du soleil, fondé au Québec et qui emploie plus de 1300 artistes dans le monde, est la franchise de nouveau cirque la plus renommée. En 2013, une acrobate française, Sarah Guillot-Guyard, avait, elle-aussi, trouvé la mort lors d'une chute en plein spectacle.