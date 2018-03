"Cinquante nuances plus sombres" aurait propulsé les ventes de cravaches chez Decathlon

Sur Twitter, le community manager de Decathlon a affirmé que les ventes de cravaches étaient en hausse au sein de l'enseigne depuis la sortie du film Cinquante nuances plus sombres. "Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de '50 nuances plus sombres'. Et c'est même pas une vanne", a-t-il écrit en réponse à un internaute.

Ce dernier avait écrit sur le même réseau social : "Les gens qui achètent des cravaches chez Decathlon alors qu'il y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit".

— Decathlon (@Decathlon) 26 mars 2018

France 3 Hauts-de-Seine a demandé à Decathlon s'il y avait des chiffres prouvant la réelle augmentation des achats de cravaches. Si la marque de sport a affirmé qu'elle ne donne "jamais de chiffres commerciaux", elle a précisé "la tendance a duré environ 3 semaines à partir de la sortie du film en salles".