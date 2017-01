Cinéma : le sexe non simulé ne sera plus forcément interdit aux mineurs

Le sexe à l'écran est-il forcément de la pornographie ? Selon BFMTV, les scènes de sexe non simulées à l'écran ne seront plus forcément interdites au moins de 18 ans, mais pourront l'être au moins de 16 ans. La ministre de la Culture va ainsi signer un décret en ce sens. "L’interdiction aux moins de 18 ans ne sera plus appliquée automatiquement aux œuvres comportant des scènes de sexe non simulé, mais réservée aux œuvres comportant des scènes de sexe ou de violence de nature à heurter gravement la sensibilité des mineurs", explique le ministère de la Culture, qui s'appuie sur un rapport de février 2016, rédigé par Jean-François Mary, président de la commission de classification des films.

"Le critère de la 'non simulation' a évidemment perdu son intérêt au cours des récentes années. Une scène peut être tout à fait explicite à l’écran tout en ayant été simulée lors du tournage" souligne le rapport. Il faut dire aussi que l'impact financier est important puisque de nombreux réseaux de cinéma refusent la diffusion de films interdits aux mineurs. Sans parler de la télévision qui bannit dans la plupart des cas ces films, comme Nymphomaniac et Antichrist de Lars Von Trier, Ken Park de Larry Clark ou encore Love de Gaspard Noé.