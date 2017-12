Cinéma : les 20 plus gros flops de 2017 en France sont...

Le site Puremédias.com a sorti la calculette en cette fin d'année pour découvrir quels films ont le moins bien marché dans les salles françaises. Le site a utilisé les chiffres compilés par CBO-Boxoffice pour calculer le nombre total de spectateurs, mais aussi le nombre de spectateurs par salle qui projette le film, indicateur qui les met tous à égalité.

Onze films français font partie de ce classement, soit plus de la moitié, relève Puremédias. Parmi les échecs : le film "Plonger" de Mélanie Laurent, avec Gilles Lellouche, a coulé à pic avec 34.800 entrées au total, pour une moyenne de 295 spectateurs seulement par salle. "Le Fidèle" avec Matthias Schoenaerts et Adele Exarchopoulos, fait à peine mieux avec 40.400 entrées. Le film "Bad Buzz" d'Eric et Quentin porte, lui, bien son nom puisqu'il n'a obtenu que 40.400 entrées, avec une moyenne de 181 spectateurs par salle.