Le cinéaste Milos Forman est mort

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tour d'Europe : City veut son titre, choc entre la Lazio et la Roma

Frappes en Syrie: Assad plus déterminé que jamais à "lutter contre le terrorisme"

En savoir plus

D’origine tchèque le réalisateur Milos Forman avait remporté à deux reprises l’Oscar du meilleur réalisateur pour ses films "Vol au-dessus d’un nid de coucou" et "Amadeus". Il est mort vendredi 13 avril dans sa résidence aux Etats-Unis, de maladie. Il avait 86 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres