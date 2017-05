Le cinéaste Manuel Pradal est décédé

Le cinéaste français Manuel Pradal est décéde ce samedi à Paris, à l’âge de 53 ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé sa famille.

"C'était un cinéaste exigeant, sensible, poète", a déclaré sa soeur Laure Pradal. On lui doit notamment Canti, avec Agnès Jaoui, Marie, baie des Anges, qui a révélé Vahina Giocante, le film d’action Ginostra avec Harvey Keitel et Andie MacDowell, La Blonde aux seins nus, et dernièrement Benoît Brisefer (2014) et La Petite Inconnue (2016).

Il avait aussi réalisé Tom le Cancre, en 2012, un film tourné avec des bénévoles afin de "montrer que le cinéma amateur peut redonner du jus, de l'espace à un septième art de plus en plus étouffé par son hypermarchandisation".

Auteur de huit longs métrages, il avait coécrit Un crime, une histoire d’amour fiévreuse sortie en 2006, avec l’auteur de polars Tonino Benacquista. L'acteur américain Norman Reedus et Emmanuelle Béart jouaient dans ce film.

Né le 22 mars 1964 à Aubenas (Ardèche), Manuel Pradal avait déclaré en 2015 : "Entre deux films où l'on gagne sa vie, je ne renonce pas à faire des films où la vie vous gagne".