Christophe Salengro, "président" du Groland, est mort

C'était une icône de Canal Plus. La chaîne a annoncé d'un communiqué le décès de Christophe Salengro, mythique "président" de Groland. Il s'est éteint ce vendredi, à l'âge de 64 ans. "Notre phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir" affirme le communiqué, non sans humour, qui souligne qu'il avait été déclaré "imourrable" selon la Constitution de ce pays fictif.

Du haut de ses deux mètres, facilement reconnaissable avec ses oreilles décollées, Christophe Salengro était comédien et danseur.

Repéré dans des publicités, dans les années 1980, il va rapidement rejoindre l'émission satirique et trash de Canal Plus à la fin des années 1980. Il avait aussi participé aux films de ses compères Benoît Delépine et Gustave Kervern, notamment dans "Louise-Michel", en 2008.