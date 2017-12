Christophe Castaner présente ses excuses à Rihanna pour ses propos "maladroits"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

J'avais joué, moi aussi, cette 'petite musique' que les femmes entendent trop souvent, parfois sur le ton d'un humour lourdingue, mais qui les résume à une projection physique de leur personnalité" a-t-il affirmé. L’ancien porte-parole du gouvernement ne tarit pas d’éloges sur Rihanna, qualifiée d’"alchimiste surdouée et déterminée". A la fin de sa lettre, il évoque d'ailleurs ses propres filles. "Elles vous ont trouvée très belle à l'Élysée le 23 juillet dernier... À juste raison: votre tenue était parfaite."

Tout a commencé en juillet dernier, lorsque la chanteuse Rihanna est reçue à l’Elysée par Emmanuel et Brigitte Macron afin de promouvoir sa fondation pour l'éducation. Interrogé sur cette visite, le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement avait alors fait part de sa légère déception concernant la tenue de la superstar de la Barbade, "un poil trop ample" selon lui. Cette remarque jugée sexiste par beaucoup lui avait alors valu de nombreuses critiques. Dans L’Obs , celui qui est devenu délégué général de la République en Marche a décidé de faire son mea culpa, à travers une lettre ouverte à la chanteuse, où il regrette ses propos maladroits.

