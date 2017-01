Christine and the Queens nommée aux Brit Awards 2017

Les Brit Awards sont une cérémonie internationale prestigieuse, qui a lieu en Angleterre, et il est rare qu’un français soit nommé.

Pourtant, cette année la France pourra compter l’un de ses représentants parmi les nombreuses vedettes habituées de cette cérémonie (Rihanna, Beyoncé), en la personne de Christine and the Queens.

L’artiste pop a réagi sur twitter en disant qu’elle n’avait pas les mots pour décrire sa joie. Elle est nommée dans la catégorie « artiste féminine internationale de l’année ».

Christine and the Queens a remporté deux victoires de la musique en France, en 2015. Elle a également participé au concert de Madona à Bercy. Elle a surtout fait la une du Time en octobre et été classé comme l’artiste française la plus influente du monde par Vanity Fair.

La prochaine cérémonie est la 37ème édition des Brit Awards. Elle se tiendra le 22 février.