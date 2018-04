Christian Karembeu agacé qu'Adriana continue à utiliser son nom

Dans une interview publiée jeudi 19 avril dans journal suisse Le Matin, l'ancien footballeur Christian Karembeu, champion du monde avec les bleus en 1998, se plaint de l'utilisation de son nom par son ex-femme. "Cela me dérange. Je suis le premier à dire basta !", s'insurge-t-il. "J'ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu'il n'y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément."

Il faut dire que le couple est divorcé depuis 2012 et qu'ils sont tous les deux remariés. Adriana Karembeu a épousé André Ohanian en 2014 (et est enceinte de leur premier enfant) tandis que Christian a convolé en juste noce avec la skieuse libanaise Jackie Chamoun en mai 2017.

"Tout le monde me connaît sous ce nom en France ! Chez moi, en Slovaquie, une femme divorcée garde son nom d'épouse", avait expliqué en juin 2017 l'ambassadrice de la Croix-Rouge.

Malgré son agacement, Christian Karembeu aura du mal à obtenir gain de cause. D'abord parce qu'il avait signé au début de leur relation un document autorisant Adriana Karembeu à utiliser son nom même en cas de séparation, mais surtout car Karembeu est le nom d'artiste de l'ancien footballeur, dont le vrai nom est Christian Lali Kake Karembeu.