Le chocolat pourrait bien disparaître d'ici 2050

Âmes sensibles, n'allez pas plus loin. Car le sujet de cet article est réellement, réellement terrifiant. D'après une récente étude relayée par le Daily Mail, le chocolat pourrait bientôt disparaître de la surface de notre planète. Eh oui, profitez de vos derniers Ferrero offerts par mamie à Noël, car cela pourrait ne pas durer. Tout cela à cause du... réchauffement climatique.

Selon les résultats des recherches du National Oceanic and Atmospheric Administration - une agence américaine de surveillance et de contrôle des océans et de l'atmosphère - d'ici 2050, la température moyenne aura augmenté de 2,1°C par rapport au début de l'ère industrielle.

Cette hausse du mercure aura un impact irréversible sur la culture du cacao… et in fine sur la production de chocolat. Car les plants de cacao ne peuvent en effet pousser que dans une partie très restreinte du globe, dans les zones tropicales qui se situent à proximité de l'Équateur.

Ils ne se plaisent que dans un climat spécifique mêlant humidité élevée et pluies abondantes. Or la sécheresse extrême qui a frappé cette année le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui produisent à eux seuls plus de 60% du cacao mondial, est un avertissement sans frais. Les cultivateurs de cacao ont envisagé de délocaliser leur production dans les montagnes, mais cela comporte des risques au niveau de l'écosystème.