Chine : un logiciel de reconnaissance faciale pour dissuader les voleurs de papier toilette

Soucieuses de freiner le vol de papier toilette, très répandu dans les toilettes publiques du pays, les autorités chinoises parient depuis peu sur la reconnaissance faciale. Cette technologie permet de distribuer précisément 60 centimètres de papier toilette à chaque utilisateur. Pour dissuader les éventuels voleurs, le robot distributeur reconnaît les personnes qui essayent de revenir trop vite sur place pour amasser du papier toilette.

"Bienvenue ! Merci de vous placer dans la zone de reconnaissance faciale", annonce le robot distributeur qui accueille les Chinois venus faire leurs besoins dans les toilettes publiques d’un parc du sud de Pékin.

Ce système, qui coûte plus de 6 000 yuans (800 euros), a été inauguré le 18 mars et contrôle la distribution de papier toilettes, et aurait d’ores et déjà, selon son créateur, permis de réduire de 70 % les pertes de papier.