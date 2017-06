Un chat torturé à mort en plein centre-ville de Draguignan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Troisième printemps le plus chaud en France depuis 1900

Une mineure mise en examen un an après avoir abandonné son bébé dans une poubelle

En savoir plus

Le commandant Jean-Michel Cicerello a déclaré à Var-Matin : "Nous avons du mal à comprendre que les gens témoins de ces actes, ou d'autres, ne viennent pas à nous. Prévenue à temps, une patrouille se serait rendue sur place et aurait peut-être évité cette scène monstrueuse. Que les gens arrêtent de se cacher derrière la peur des représailles. Car quand tout un quartier se révolte, elle n'existe pas…"

Le pauvre animal, appelé "Chevelu" par les habitants était considéré "comme un des plus docile du quartier" ne s'est vu offrir aucune chance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres