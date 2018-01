Le chat grincheux peut être heureux: il gagne 710 000 dollars lors d'un procès

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La propriétaire a commencé à publier des photos de la tête déprimée de son chat en 2012. L'animal est vite devenu un mème sur Internet. Il a maintenant son image sur des centaines de produits. Ainsi que son propre compte Facebook, Instagram, et Twitter (près de 1,5 millions d'abonnés), mais aussi un blog à son effigie. Tader Sauce que rien ne fait sourire est même présent au musée Madame Tussaud de Washington.

La somme de 710 000 dollars pour dommages et d'intérêts a été déterminée par un jury dans un tribunal fédéral californien. L'avocat du minou, David Jonelis est fier de sa victoire car c'est "la première fois qu'un 'mème internet' remporte un procès au tribunal" affirme-t-il selon des propos rapportés par l'AFP.

La propriétaire de ce chat, Tabatha Bundesen, a alors vu rouge et a porté plainte pour violation de contrat de droit à l'image en 2015.

