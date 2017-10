Charlotte de Turckheim se confie sur son amour de jeunesse…Jean-Christophe Cambadélis

Invitée dimanche 29 octobre de Ceci dit, l’émission de Philippe Vandel sur Europe 1, Charlotte de Turckheim est revenue sur un de ses amours de jeunesse. Et ce n'est autre que…Jean-Christophe Cambadélis, l’ancien premier secrétaire du PS !

"C’était une bombe"

"J’étais très amoureuse de lui, j’ai adoré cet homme-là", explique la comédienne venue présenter son one-woman-show, une version remaniée d’Une journée chez ma mère.

"C’était plus qu’une bombasse, c’était l’un des plus beaux mecs que j’ai jamais vus de ma vie. C’était une bombe", estime-t-elle, ajoutant que "ça se voit encore". "Il a un peu vieilli, un peu grossi, mais on voit quand même que ça a été un très très bel homme. Ce n’est pas que ça a été un très bel homme, ça a été une bombe".

Leur histoire d'amour a finalement pris fin à cause de Jean-Christophe Cambadélis. "Il allait à une réunion trotskiste je ne sais plus où. Il était très trotskiste à l’époque. Et au dernier moment, il s’est dit que ce n’était pas possible d’emmener une fille qui s’appelait Anne-Charlotte de Turckheim", a expliqué l'artiste.