Charlie Hebdo est officiellement de retour sur Twitter après trois ans de silence et de deuil

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 4, 2018

Suite à un incident technique indépendant de notre volonté survenu en #janvier2015 , notre présence sur #Twitter a été momentanément interrompue. Nous revenons sur le réseau, sous vos applaudissements et vos encouragements à aller niquer nos mères. pic.twitter.com/yhgQugoi8t

Philippe Lançon, journaliste à Charlie Hebdo et Libération, grièvement blessé lors de l'attaque à publié un récit fascinant sur la tragédie de Charlie Hebdo et sa douloureuse reconstruction. Son livre choc, "Le Lambeau", est disponible depuis le 12 avril chez Gallimard.

Les djihadistes Chérif et Saïd Kouachi ont mené une attaque sanglante dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015. Douze personnes ont été tuées dans l'attaque, dont huit journalistes de l'hebdomadaire satirique (Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré, Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourrad ou bien encore Elsa Cayat). Les policiers Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet ont également été tués lors de l'attentat terroriste.

"Suite à un incident technique indépendant de notre volonté, survenu en janvier 2015, notre présence sur Twitter a été momentanément interrompue. Nous revenons sur le réseau, sous vos applaudissements et vous encouragements à aller niquer nos mères."

Pour la première fois depuis l'attaque terroriste, Charlie Hebdo a publié un message sur son compte Twitter ce vendredi 4 mai 2018. Cette missive est pleine d'ironie et est emblématique de l'"esprit Charlie".

