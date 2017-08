Charles Aznavour obtient son étoile sur Hollywood Boulevard

Il a fallu attendre août 2017 mais Charles Aznavour, probablement l'artiste français le plus connu outre-Atlantique, a fini par décrocher son étoile sur Hollywood Boulevard. Elu par CNN en 1998 "chanteur de variété le plus important du XXe siècle", le franco-arménien n'a pas caché sa fierté, devant une foule d'Arméniens venu le saluer. "Je suis français et arménien, les deux sont inséparables, comme le lait et le café. C’est fantastique d’avoir deux culture" s'est-il enthousiasmé.

Outre une carrière musicale très riche, Charles Aznavour a aussi tourné dans une soixantaine de films, sous la direction de Claude Chabrol, Claude Lelouch ou encore Jonathan Demme.