Mort du chanteur Charles Aznavour à l'âge de 94 ans

Les mélomanes du monde entier sont orphelins. L'artiste Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans. Cette iNnformation a été dévoilée à l'AFP par ses attachées de presse. Le chanteur est mort à son domicile dans les Alpilles.

Il venait d'effectuer une tournée au Japon. Il avait été confronté à des difficultés cet été après une fracture du bras à la suite d'une chute. Charles Aznavour avait alors annulé de nombreux concerts.

L'interprète inoublaible de La Bohème devait se produire en novembre et en décembre à la Seine musicale et dans le cadre d'une mini-tournée en France.

Né le 24 mai 1924 à Paris dans une famille d'artistes, Charles Aznavour était monté pour la première fois sur une scène à l'âge de 9 ans.

Il aura débuté en intégrant la compagnie de Jean Dasté. Son père Micha Aznavourian, était un ancien baryton. Sa mère, Knar Baghdassarian, était comédienne.

Une amitié et un travail artisitque entre Charles Aznavour et le compositeur Pierre Roche va déboucher sur un duo. La vie personnelle et artistique de Charles Aznavour va littéralement basculer en 1946 avec sa rencontre avec Edith Piaf. Roche et Aznavour ont été invités à la suivre en tournée, aux côtés des Compagnons de la Chanson, en France et en Amérique du Nord. Edith Piaf a ensuite embauché Charles Aznavour comme régisseur et chanteur pour ses premières parties. Durant cinq années, Aznavour sera "l'homme à tout faire" d'Edith Piaf. C'est finalement en 1956, que Charles Aznavour fera ses débuts à l'Olympia.

La carrière de Charles Aznavour a été phénoménale. Le chanteur s'est produit sur scène pendant sept décennies. Charles Aznavour aura écrit 1.300 chansons pour lui ou pour d'autres artistes. Au cours de sa carrière, il a enregistré 1.400 chansons (en huit langues différentes) et a enregistré une cinquantaine d'albums studio. Charles Aznavour a vendu près de 180 millions de disques, selon des données de son site officiel.

Charles Aznavour a également connu une importante carrière au cinéma avec près de 90 films et téléfilms comme "Tirez sur le pianiste" de François Truffaut ou bien encore "Un taxi pour Tobrouk" en 1960.

Il avait été nommé ambassadeur d'Arménie en Suisse (là où il résidait), en 2009.

Un immense artiste nous quitte. Sa carrière a permis de faire rayonner la France et l'Arménie à travers le monde entier. La chanson française est orpheline.