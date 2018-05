Charles Aznavour a été hospitalisé après une chute

Inquiétudes autour de la santé de Charles Aznavour. D'après des informations relayées par plusieurs médias, le chanteur âgé de 93 ans a été hospitalisé ce samedi matin, à Nîmes, après avoir chuté lourdement au sol, à son domicile de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône.

En milieu d'après-midi, les informations sur son état de santé étaient encore floues. Mais d'après Le Parisien, qui cite son gendre, l'interprète de La Bohème n'a rien de cassé.

"Je viens d’avoir Charles au téléphone et tout va bien" a expliqué le mari de sa fille. "Il n’y a rien de cassé, il s’est foulé la main et le poignet en tombant ce matin chez lui, à Mouries. Il a trébuché et s’est protégé avec la main. Il n’a pas été hospitalisé, il est juste passé à l’hôpital de Nîmes pour faire des radios". Le chanteur prendrait d'ailleurs la situation avec "humour".

A partir du 21 mai prochain, Charles Aznavour doit lancer, à Osaka, le coup d'envoi d'une tournée mondiale, qui passera notamment par l'Italie, la Grande-Bretagne, l’Espagne ou encore la Belgique.