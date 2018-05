La chanteuse Maurane est décédée

La chanteuse belge Claudine Luypaerts, connue sous son nom de scène Maurane, est décédée dans la nuit, à l’âge de 57 ans. Elle a été retrouvée morte à son domicile de Bruxelles et une autopsie devra déterminer la cause de son décès.

Elle s’était révélée au grand public dans les années 1980 en participant à la légendaire comédie musicale de Michel Berger, Starmania.

Une brillante carrière solo s’était ouverte à elle. La chanteuse avait un peu disparue de la scène médiatique avant de revenir il y a quelques années en devenant jurée de La Nouvelle Star, l’ancêtre de The Voice. La chanteuse avait par ailleurs prévu de se relancer, comme elle l’avait fait savoir il y a peu à ses fans.

Le décès de la chanteuse belge a provoqué une émotion certaines dans la communauté des chanteurs francophones, à commencer par Christophe Willem ou Lara Fabian qui ont salué la carrière de Maurane.

Grande gueule et grande voix, cette admiratrice de Brel et Claude Nougaro avait produit 10 albums et même tourné un film avec François Cluzet, Le Collier rouge, au début de l’année.