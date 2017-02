La chanteuse Jenifer a violemment agressé un paparazzi

Traquée par un paparazzi jeudi 2 février au soir, la chanteuse Jenifer Bartoli (rendue célèbre par sa participation à l'émission de télé-réalité "Star Academy en 2002), a violemment agressé le photographe, qui se trouve désormais en arrêt de travail. Citée par L'Express, l'agence de presse pour laquelle travaille le paparazzi a rapporté le contexte de cette agression.

"Tenant à garder l'anonymat ('Je fournis des sujets, je ne souhaite pas en devenir un', indique-t-elle), elle raconte que son photographe, qui n'est pas vraiment un paparazzi, mais un "paparazzi d'hôtel", précise-t-elle, a été victime d''une violence inouïe'", raconte à L'Express la rédactrice en chef de l'agence photo.

"Un 'sujet que l'on savait difficile', raconte la rédactrice en chef.

Jenifer est effectivement connue dans le milieu pour ses coups de sang passés envers les photographes qui la suivent. Et envers les rédactions qui publient lesdits clichés", poursuit-elle.

"Tout va bien et je ne suis plus en garde à vue!!! Cela va trop loin. C'est épuisant ces rats, leurs traques et leurs agressions permanentes", écrit quant à elle la chanteuse sur son compte Instagram, après une nuit passée en garde à vue.