La chanteuse Jenifer hospitalisée après un grave accident de la route

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vidéo. Hooliganisme: le ministère de l'Intérieur hausse le ton et promet d'être plus sévère

France: l’enquête pour agression et harcèlement sexuels sur le député Denis Baupin classée sans suite à cause de la prescription

Disparus d’Orvault. Les corps des victimes démembrés et disséminés

La chanteuse Jenifer a été brièvement hospitalisée après un accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi. Son minibus, qui transportait la chanteuse et ses musiciens, a heurté un véhicule à l’arrêt sur l’autoroute A1, entre Bruxelles et Paris, feux éteints. Un des passagères de cette voiture est décédée, tandis que les deux autres sont grièvement blessés. Jenifer, de son côté, ne souffre que de blessures légères.

