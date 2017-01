La chanteuse du célèbre tube "La Lambada" a été retrouvée morte carbonisée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Après le succès de "La Lambada" – qui est resté classé en France pendant 27 semaines, dont 12 semaines numéro 1 - elle a poursuivi sa carrière solo et travaillé dans la production musicale.

Et pendant ce temps-là, la chanteuse du tube mondial La #Lambada a été retrouvée morte carbonisée au #Brésil pic.twitter.com/It4zlw5bhm

Triste nouvelle. La chanteuse brésilienne Loalwa Braz, connue pour avoir chanté le tube mondiale "La Lambada" avec le groupe Kaoma, a été retrouvée morte carbonisée dans sa voiture ce jeudi 19 janvier à Saquerema, sur le littoral de la région de Rio de Janeiro a annoncé la police. Un policier du commissariat local a confirmé, sans fournir plus de précisions dans l’immédiat.

