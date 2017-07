La chanteuse Adele annule deux concerts en raison d'un problème de cordes vocales et pourrait ne plus remonter sur scène

Gros coup dur pour la chanteuse Adele. Elle a dû annuler les deux derniers concerts de sa tournée mondiale, prévus ce weekend à Londres, à cause d'un problème aux cordes vocales. Dans un message publié sur Internet, elle se dit "désespérée" par la situation. "Les deux dernières soirées à Wembley ont été les spectacles les plus grands et les meilleurs de ma vie (...). Mais, j'ai lutté, vocalement, pendant ces deux soirs. J'ai dû pousser bien plus que je ne le fais normalement", explique-t-elle. "Je suis allée voir mon docteur car je n'avais plus de voix aujourd'hui et il s'avère que j'ai abîmé mes cordes vocales", poursuit-elle.

"Je suis tout simplement incapable de chanter ce week-end. Dire que j'ai le coeur brisé serait un euphémisme".

"J'ai tellement envie de faire (ces concerts) que j'ai même envisagé de jouer en playback, juste pour pouvoir être devant vous, avec vous. Mais je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais", dit-elle. "Ce ne serait pas vraiment moi sur scène".

Présentant ses excuses aux 100.000 personnes qui ont acheté leur billet, elle précise que si les concerts ne peuvent être reprogrammés, ils seront remboursés.

"Vous savez que je ne prendrais pas cette décision à la légère. J'ai fait 121 concerts et il m'en reste deux. Deux !!! Et ils sont gigantesques ! Bordel, qui annule un concert au Wembley Stadium", s'emporte-t-elle dans son courrier.

Cette annulation tombe d'autant plus mal que la chanteuse pourrait décider de ne plus monter sur scène. Dans un message glissé dans le programme du concert, jeudi soir à Wembley, la chanteuse écrivait : "Je voulais que mes derniers concerts aient lieu à Londres parce que je ne sais pas si je referai une tournée un jour, et donc je veux que la dernière soit à la maison"