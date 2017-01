Un chanteur pakistanais sauve une femme d'une agression sexuelle

Un célèbre chanteur pakistanais, Atif Aslam, est devenu une vraie star sur la Toile. Pour cause, il a interrompu son concert ce week-end à Karachi car il a aperçu une des spectatrices se faire agresser sexuellement par plusieurs hommes dans la foule.

Tout s'est passé tellement vite que personne n'a rien compris tout de suite pourquoi la musique s'est arrêtée. D'un coup, le chanteur s'est tu. "Monte", a-t-il dit à une fille dans la foule. "Omar, sauve-la ! Sauve-la !", a-t-il dit à un de ses camarades. En effet, lors de sa préstation, il s'est apperçu que la jeune femme se faisait agresser sexuellement par plusieurs hommes. Après avoir sauvé la jeune fille en la faisant monter sur scène et la reconduisant en coulisses, l'artiste a durement réprimandé les coupables : "Essayez de vous comporter comme des être humains," leur a-t-il lancé sous les applaudissements de la foule.

De nombreuses femmes présentes pendant le concert se sont elles aussi plaintes d'avoir été agressées sexuellement dans la foule.

#AtifAslam stopped in the middle of concert & scolded guy who was harassing girls.

This man deserves every bit of respect he has today❤️💖 pic.twitter.com/buPGMj8F3U

— Farah (@farah_aadeez) 15 janvier 2017