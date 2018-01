Le chanteur Ed Sheeran annonce ses fiançailles

Voilà qui va rendre triste plusieurs milliers de fans ayant des vues sur Ed Sheeran, et ravir les autres (et indiférer ceux qui ne le connaissent pas) : le chanteur vient d'annoncer ses fiançailles avec sa petite-amie Cherry Seaborn.

"Je me suis fiancé juste avant le nouvel an. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats sont vachement contents aussi", a écrit l'interprète de Shape of You sur Instagram, où il a 18 millions d'abonnés.

Sous la photo où il embrasse sa fiancée, déjà 2 millions de personnes ont apposé la mention "j'aime".

La star planétaire, âgée de seulement 26 ans, va donc bientôt épouser sa compagne de 25 ans, avec qui il est en couple depuis deux ans mais qu'il connait depuis le lycée.

"On ne se connaissait depuis longtemps, mais elle est partie vivre aux Etats-Unis, donc nous nous étions perdus de vue. Je ne m'attendais pas à la revoir, je l'ai croisée un soir de tournée, elle traînait avec l'un de mes potes. Ça n'a pas été sérieux pendant deux mois... et aujourd'hui, je ressens des choses qui ne m'étaient jamais arrivées jusqu'alors", avait expliqué le chanteur en interview.