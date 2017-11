Les chaînes LCP et Public Sénat vont fusionner

Créées respectivement en 1999 et 2000 et aujourd'hui diffusées sur le canal 13 de la TNT, les chaînes LCP-AN et Public Sénat vont progressivement se rapprocher et fusionner avant la fin 2018, révèle le JDD ce dimanche.

Il faut dire que les deux chaînes cousines sont très proches : 18,18 millions d'euros de budget, 73 permanents et une audience moyenne de 0,4% pour LCP et 16,6 millions d'euros de budget, 70 salariés et une audience de 0,3% à 0,4% pour Public Sénat.

"À un moment où il nous faut faire d'indispensables économies d'échelle, l'idée va de soi", souligne le député (Les Constructifs) Frank Riester dans le JDD.

Le journal précise que la fusion devrait intervenir en trois temps.

"'D'abord, la mise en place de synergies ­visant à réduire les coûts et à harmoniser les programmes des deux ­antennes", puis "l'installation d'une ­mission de réflexion confiée à une personnalité extérieure ou aux présidents en activité des deux chaînes" et enfin "la nomination à l'été 2018 d'une ou d'un dirigeant des deux entités réunies".