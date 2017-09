Cette raison qui fait que les chats peuvent survivre à de terribles chutes

C'est une des craintes de tous les propriétaires de félins : le saut de l'ange depuis le balcon. Mais en dehors de leurs neuf vies, les chats ont d'autres atouts dans leurs poches. Le site Wired s'est intéressé à un curieux phénomène : les chats qui chutent entre le 5e et le 9e étage sont les plus susceptibles d'être gravement blessés. Alors qu'on matou tombant de plus haut aura plus de chance de survivre.

La raison ? Une question de résistance à l'air et du poids apparent lié à la force de gravité. "Lorsqu'un objet tombe, il y a essentiellement deux forces qui agissent dessus : la force de gravité qui dépend du champ gravitationnel (9,8 N/kg sur Terre) et de la masse de l'objet.

L'autre élément est la force de résistance de l'air".

D'après les savants calculs d'un spécialiste de la physique, deux critères sont importants à prendre en compte : "D'abord, la vitesse d'impact et le poids apparent à l'impact". Selon Wired, le risque le plus élevé pour une chute se situe à 18 mètres de hauteur, soit six étages environ. Au-delà, les chances de survie augmentent sensiblement. Mais vous n'êtes pas obligés de tenter l'expérience ...