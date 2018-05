"Cette histoire est conne" : Marc Lavoine revient pour la première fois sur son divorce

C'est la fin d'une belle histoire, d'une union qui aura vu naître trois enfants : Yasmine, Rolan et Milo. Après 22 ans de mariage, le chanteur Marc Lavoine et la designer Sarah Poniatowski ont décidé de mettre un terme à leur aventure commune. Fin mars, le couple annonçait son divorce par un le biais d'un communiqué de l'AFP. "Sarah et Marc Lavoine ont pris la décision de se séparer. […] Leur priorité est de préserver la vie privée de leurs trois enfants dans ces moments que chacun sait difficiles", pouvait-on lire.

Un auquel les deux parents s'étaient, semble-t-il, préparés. Dans les colonnes de Elle, en 2015, la décoratrice d'intérieur avait confié que "le couple" était ce qu'elle trouvait de "plus dur dans la vie", ce qu'elle trouvait "le plus difficile". Plus récemment encore, la quadragénaire avait choisi de réafficher son nom de jeune fille sur les réseaux sociaux. Une union dont l'issue était connue des deux amants depuis plusieurs, voire plusieurs années, si l'on s'en réfère aux propos de Marc Lavoine dans les pages du Parisien Week-End.

"J'ai passé un quart de siècle avec elle, c'est presque une vie"

C'est à l'occasion de la sortie de son nouvel album que le chanteur de 55 ans a réagi pour la première fois depuis l'annonce du divorce dans les pages du Parisien Week-End, que Voici a pu consulter. "Dans mon album précédent, il y a une chanson qui s’appelle 'Notre histoire'. Il s’agit bien sûr de mon histoire avec Sarah. Cette histoire est conne, mais c’est notre histoire", déclare-t-il. "Une histoire qui a mis du temps à se terminer. Parce qu’on ne claque pas une porte comme ça. Parce que l’amour se déplace, mais il est là quand même. J’ai passé un quart de siècle avec elle, c’est presque une vie", lâche-t-il. Souhaitons aux deux ex-tourtereaux de reprendre leur envol dans la sérénité.