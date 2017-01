César 2017 : Alain Delon refuse de présider la cérémonie, par solidarité avec Roman Polanski

Si sa fille Anouchka a laissé entendre sur Instagram jeudi 26 janvier qu'il pourrait présider la 42ème cérémonie des césars à la place de Roman Polanski, Alain Delon a rapidement clarifié la situation : "Non, non, non Il faut qu'elle arrête", a indiqué l'acteur, contacté par le Figaro.

"Foutez la paix à Polanski!", s'est-il même écrié par téléphone, pointant du doigt les associations qui "n'en finissent pas de traquer" le cinéaste franco-polonais, qui a renoncé à présider les César en raison de sa situation judiciaire.

Roman Polanski est toujours poursuivi par la justice américaine pour le viol d'une mineure aux États-Unis depuis quarante ans.

"Si on me demandait de présider les César à sa place, je n'irais pas, en solidarité avec Polanski. Chaque fois qu'il va traverser la rue, on va lui parler de 1970?", a ajouté Alain Delon.