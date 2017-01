CES de Las Vegas : LG présente des téléviseurs plus fins que des smartphones

Présenté à l'occasion du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, le nouveau téléviseur du sud-coréen LG mesure seulement 2,57 millimètres d'épaisseur, du jamais vu. Cette télévision est plus fine que la plupart des smartphones actuellement commercialisés (7,9 millimètres pour le Galaxy S7 et 7,7 millimètres pour l'iPhone 7 et le LG G5).

Comme le rapporte Europe 1, le téléviseur haut de gamme "Signature 4K OLED W" sera disponible en deux tailles : 65 ou 77 pouces (165 ou 196 cm).

Il sera doté de la technologie Ultra HD pour la définition d'écran et l'OLED pour des couleurs plus vives. Ce téléviseur sera divisé en deux parties, avec écran ultra-fin, conçu pour être collé au mur, et une base abritant tous les autres composants.