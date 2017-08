Certains costumes de Game of Thrones sont fabriqués avec des tapis Ikea

L'une des costumières de Game of Thrones, Michele Clapton, a expliqué lors d’une conférence de presse que certains costumes des acteurs de la célèbre série télévisée ont été fabriqués avec des…tapis Ikea pas chers, indique le site américain Quartz ce mardi 8 août. Ils ont surtout été utilisés pour créer les vêtements de la Garde de nuit (the Night's Watch).

"Les tapis étaient découpés, rasés, teints", a expliqué la jeune femme. Ils ont ensuite été vieillis à l’aide d’un procédé technique spécial afin de les rendre plus authentiques. "Je veux que le public sente presque les costumes. Là, ils étaient cirés et givrés, pour être raccord avec le paysage", a ajouté Michele Clapton. La série la plus chère de l'histoire emploie plus de 90 personnes uniquement pour les costumes. Cependant, les équipes essayent de faire des économies. Selon Michele Clapton, lors du travail sur de telles séries, les costumiers doivent être créatifs et trouver des moyens d'utiliser les mêmes matériels plusieurs fois.