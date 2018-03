La cause exacte de la mort de Prince révélée

Le 21 avril 2016, le chanteur Prince a été retrouvé mort dans un ascenseur de sa résidence dans le Minnesota. Selon les médecins, il a succombé suite à une overdose médicamenteuse. Ce mardi 27 mars, The Guardian affirme que cette thèse a été confirmée. Selon le rapport toxicologique de l'autopsie, le corps du chanteur contenait une concentration "excessivement élevée" de fentanyl, un puissant anti-douleur, lors de sa découverte.

Selon le docteur Lewis Nelson, président à l'école de médecine Rutger New Jersey, "la quantité de médicament dans son sang était très importante, même pour quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques et qui doit mettre des patchs de fentanyl". Le fentanyl est mortel dès 58 microgrammes par litre de sang. Selon un rapport, consulté par Associated Press, l’analyse du foie de l’artiste de 57 ans a révélé que le corps de Prince contenait plus de 67,8 microgrammes de fentanyl. Suite à cette révélation, le procureur général du Minnesota a annoncé qu'il allait durcir la loi concernant les médicaments assimilés aux stupéfiants tels que le fentanyl.