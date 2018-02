Castaner nie jouer à Candy Crush à l'Assemblée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un comportement, assez déplacé au demeurant, qui est resté au travers de la gorge de François Ruffin. Celui-ci a exprimé sa rancœur sur France Inter mercredi 06 février, allant jusqu'à affirmer que le sécrétaire d'Etat avait "passé son temps sur son téléphone portable à ne pas du tout répondre aux questions sur le burn out et à jouer à Candy Crush, vraisemblablement".

Lors d'une séance à l'Assemblée le 1er février, le député de la France Insoumise s'exprime à la tribune de la chambre législative. Il défend une proposition de loi qu'il a préparée sur la reconnaissance du burn-out comme une maladie psychique professionnelle. La majorité ne marche pas avec lui (elle vote contre toutes ses propositions) mais le journaliste-député continue sa plaidoierie et tente de la convaincre. Il s'adresse alors à plusieurs reprises à Christophe Castaner, présent sur les bancs des ministres, lequel ne semble même pas lui tendre une oreille.

